Prefeitura do Rio anuncia antecipação da dose de reforço para idosos que receberam a segunda dose até 28 de fevereiro

247 - A Prefeitura do Rio anunciou nesta quarta-feira (22) a antecipação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos que receberam a segunda dose na cidade até o dia 28 de fevereiro. O grupo já pode procurar os postos de vacinação para receber a dose de reforço.

Grande parte dos idosos no grupo são profissionais de saúde, uma vez que a vacinação na capital fluminense foi iniciada no começo de fevereiro. Nesta quarta, podem receber a terceira dose quem tem 87 anos ou mais, ou pacientes com alto grau de imunossupressão a partir de 40 anos. Até sábado, haverá o escalonamento de uma idade por dia. (Com informações do Globo).

