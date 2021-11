Prefeitura do Rio bloqueará trânsito no centro caso Flamengo vença a final da Libertadores

Apoie o 247

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro deverá implantar um esquema especial de trânsito no centro da cidade caso o Flamengo ganhe a final da Copa Conmebol Libertadores da América, na partida contra o Palmeiras que será disputada neste sábado (27), em Montevidéu, Uruguai.

A ideia é que a delegação do Flamengo desfile pela Av. Presidente Vargas no trecho compreendido entre a Igreja da Candelária e a Praça da República. Para isso, a via deverá ser bloqueada nos dois sentidos entre as ruas Primeiro de Março e a Carmo Neto já no período da manhã deste sábado. Novos bloqueios poderão ser implantados de acordo com a ocupação de público no espaço.

