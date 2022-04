Prefeitura do Rio confirma fim do passaporte vacinal

Apoie o 247

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou nesta segunda-feira (25) que será suspensa, temporariamente, a exigência do passaporte vacinal. "Será suspenso o passaporte da vacina por recomendação do Comitê Científico!", escreveu o prefeito no Twitter.

O Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 (CEEC), em sua 25ª reunião, na manhã desta segunda, recomendou à Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) a suspensão temporária da exigência do passaporte vacinal na cidade do rio de Janeiro. A proposta foi baseada no atual panorama epidemiológico, e pode ser alterada caso haja mudança neste cenário.

Os especialistas ratificaram a urgência do envio de novas doses de Pfizer pelo Ministério da Saúde ao município do Rio e indicaram que a SMS reivindique ao órgão federal a definição de prazo e a garantia de entrega das remessas.

A próxima reunião do CEEC acontecerá em 16 de maio.

