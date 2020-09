Prefeitura do Rio de Janeiro autoriza volta do público aos estádios de futebol

Sputnik Brasil - A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta sexta-feira (18) que vai autorizar a volta do público aos estádios de futebol da cidade.

A medida foi anunciada pelo prefeito da cidade, Marcelo Crivella (Republicanos), que justificou dizendo que a volta do público aos estádios pode ser uma maneira de diminuir a presença de pessoas nas praias da cidade.

"Vamos ter duas semanas para os administradores do estádio, a Federação[ de futebol] e o pessoal da Vigilância Sanitária se ajustarem e pronto. Maiores de 60 anos, por favor, fiquem em casa. Menores de 12 também", disse o prefeito.

Segundo o prefeito, citado por uma reportagem do portal G1, se a partida começar às 11h, a chance de diminuir as aglomerações nas praias aumenta.

"Faremos um apelo para a CBF, no sentido que o Maracanã seja uma alternativa à praia. Hoje talvez o maior problema do Rio são as grandes aglomerações nas praias das pessoas sem máscara. Se o jogo puder ser às 11h seria ótimo para nós. Estamos falando de 20 mil torcedores no Maracanã, 1/3 de sua lotação. Seria talvez menos 20 mil pessoas nas praias do Rio de Janeiro", comentou Crivella.

A primeira partida com torcida será no Maracanã, no dia quatro de outubro, entre Flamengo e Athletico Paranaense.

