Prefeitura do Rio encerra festa clandestina com mais de 5 mil pessoas

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro fechou na tarde de domingo (4) uma festa clandestina com mais de 5 mil pessoas, em Jacarepaguá, Zona Oeste da capital fluminense.

Em nota, a Seop-RJ (Secretaria Municipal de Ordem Pública) informou que os agentes responsáveis pela fiscalização retiraram o público e multaram o organizador do evento. Ninguém foi preso.

As imagens da festa mostram aglomeração de pessoas sem máscara. Eventos do tipo estão proibidos no Rio, devido à pandemia da Covid-19.

Segundo a secretaria, este foi o maior evento encerrado pela Prefeitura desde o início das medidas de restrição. (Com informações do UOL).

