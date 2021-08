Prefeitura do Rio planeja réveillon com 13 palcos pela cidade, três em Copacabana

Comemorações do réveillon estão condicionadas ao cenário epidemiológico da pandemia na capital edit

247 - A Prefeitura do Rio anunciou nesta sexta-feira (06) que pretende realizar a festa da virada 2022 com 13 palcos espalhados pela cidade, três deles em Copacabana. O município divulgou também os cadernos de encargos para a festa. Os documentos servem de guia para empresas interessadas em patrocinar o réveillon.

No entanto, a Prefeitura garantiu que a festa só será realizada se o município conseguir manter baixos índices epidemiológicos da Covid-19.

De acordo com informações do G1, até esta sexta-feira, a capital tinha imunizado 80% dos cariocas adultos com uma dose ou a dose única, mas os estoques de vacinas estavam baixos e dariam apenas para esta semana.

Em paralelo, o prefeito Eduardo Paes (PSD) prorrogou até o dia 23 a proibição de boates, pistas de dança e eventos com aglomeração.

