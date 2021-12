Prefeitura do Rio pretende vacinar 500 mil crianças antes da volta às aulas

Apoie o 247

ICL

247 - Com o crescimento de casos suspeitos da variante Ômicron, o secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, pleiteia junto ao Ministério da Saúde (MS) o envio de 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 para inclusão de crianças de cinco a 11 anos no cronograma de imunização. O objetivo é concluir a aplicação da primeira dose de toda essa faixa etária ainda em janeiro, antes da volta às aulas, prevista para 7 de fevereiro. A reportagem é do jornal O Globo.

Desde o último dia 16, a Anvisa liberou a vacina da Pfizer para quem tem entre cinco e 11 anos. O imunizante é diferente em relação à versão disponível para adultos tanto na fórmula, como rotulação e diluição. Na segunda-feira, o MS informou que “negociou antecipadamente com a Pfizer a compra de 100 milhões de novas doses de vacina, incluindo todas as faixas etárias”, mas disse que só vai formalizar a decisão no dia 5 de janeiro, sem informar quantas dessas doses serão destinadas ao público infantil.

De acordo com Ferreirinha, a ideia é que, assim que o MS enviar os lotes de vacinas, as escolas municipais (que ficam abertas em janeiro para fins administrativos) sirvam de pontos de vacinação exclusivos para as cerca de 500 mil crianças dessa faixa etária que residem na cidade:

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE