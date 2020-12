Prefeitura do Rio proíbe queima de fogos e equipamentos de som em toda a orla da cidade

247 - O prefeito em exercício do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felippe (DEM), anunciou novas medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19 na cidade. Desta vez, a queima de fogos e o uso de equipamentos de som foram banidos, juntando-se a uma série de outras medidas.

As informações foram reportadas no G1.

No último dia 15, as festas de Réveillon foram oficialmente canceladas. Na última quarta-feira (23), foi anunciado também o bloqueio de Copacabana, a proibição de estacionamento na orla e entorno, o bloqueio do transporte público para Copacabana e a proibição de festas privadas no calçadão e na areia.

O Estado do Rio de Janeiro tem ao todo, segundo o levantamento mais recente, 24,9 mil mortos e 419,15 mil casos. Um aumento brusco no contágio e número de internações vem preocupando as autoridades do Rio nas últimas semanas.

