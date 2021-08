Prefeitura do Rio torna obrigatória a vacinação de servidores

247 - Um decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), publicado nesta quarta-feira (18), no Diário Oficial do Município torna obrigatória a vacinação contra a Covid-19 de servidores públicos.

O texto prevê que quem se recusar a vacinar estará passível de sanções. Segundo o site O Antagonista, o controle dos vacinados será feito por titulares dos órgãos e entidades da administração.

Ainda segundo a reportagem, o decreto diz, ainda, que caso o número de internações diminua, os vacinados em geral terão acesso a estádios, boates e casas de show a partir dos próximos meses. Para ter acesso aos eventos, será necessário apresentação do cartão de vacinação através do aplicativo ConecteSUS, que irá comprovar a imunização concluída.

