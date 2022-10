Prejudicado por Marçal, Paulo Teixeira reage à decisão do TRE-SP: "concorreu em condição absolutamente irregular"

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) reagiu neste sábado (15) à decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) que passou a considerar Pablo Marçal eleito deputado federal após uma retotalização dos votos.

Marçal concorreu no pleito sub judice, porque teve seu pedido de registro de candidatura rejeitado pelo TRE-SP no final de setembro, devido à falta de apresentação de documentos. Ele recebeu 243.037 votos, mas a votação não foi considerada para a definição dos eleitos. Em 6 de outubro, no entanto, o TRE-SP deferiu a candidatura, em embargo de declaração apresentado pelo candidato. Dessa forma, os seus votos foram validados.

Assim, Teixeira foi passado à condição de primeiro suplente.

"Queridas amigas e amigos, fui eleito por 122.800 votos do povo de São Paulo como deputado federal pelo PT, tendo assim considerado o TRE-SP. Porém, um candidato que concorreu, em condição absolutamente irregular, teve, na última hora, sua candidatura deferida, alterando, provisoriamente, o quadro. A decisão é provisória e pende de solução definitiva pela Justiça Eleitoral, a quem cabe zelar para integridade do pleito. Na confiança de que o Poder Judiciário logo corrigirá essa decisão, honrarei o mandato popular conferido pelo povo de SP. Agora é eleger Lula e Haddad para reconstruir o Brasil!", manifestou o parlamentar.

