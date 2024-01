'Prejuízo de R$ 30 mil, por baixo. Triste': moradores relatam os transtornos com os temporais no Rio

'É reconstruir, começar do zero. É triste', contou o morador Fábio Vaz ao relatar perdas de móveis e eletrodomésticos edit

247 - Moradores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro tiveram grandes perdas com as inundações dos temporais. Ao menos 11 pessoas morreram. Um morador da Rua Juruena de Matos, na Pavuna, Zona Norte, afirma que seu prejuízo chega a quase R$ 30 mil em móveis e eletrodomésticos.

“Eu estimo um prejuízo de R$ 30 mil, por baixo", contou Fábio Vaz. "Agora é reconstruir, começar do zero. É triste, a resposta que fica é ‘como que faz?’. A gente vai levar um tempo para reconstruir, mas tem gente que não tem dinheiro para isso, ganha só um salário, e como que faz?". O relato foi publicado no portal G1.

A família da idosa Juraci, de 89 anos, tentou ligar para que os bombeiros a resgatassem durante a inundação. "A gente ligou e disseram que não fazem resgate dentro de casa, que era para a gente esperar a água baixar e ficar em um lugar alto, mas ela é uma idosa que não se locomove direito. Ela está em um sofá com as pernas para o alto", conta a nora da idosa, Jéssica de Castro.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou situação de emergência. O Centro de Operações Rio informou que a cidade entrou em estágio operacional número 4, o segundo mais alto na escala de riscos. Em Niterói, o alerta é máximo.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, garantiu que o governo federal enviará recursos e agentes para ajudar no resgate de vítimas dos temporais e na reconstrução das cidades atingidas pelos temporais. O titular da pasta conversou com o prefeito Eduardo Paes, e colocou a estrutura da Defesa Civil Nacional à disposição da capital.

O chefe do Executivo municipal confirmou ter entrado em contato com o ministro e agradeceu o apoio.

