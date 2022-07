"Prejuízo enorme": Twitter bloqueia pré-candidata do PT por escrever 'sapatão' e 'travestis'

Apoie o 247

247 - O Twitter suspendeu a conta da jornalista e pré-candidata a deputada federal Camila Marins (PT-RJ) por ao menos 12 horas após ela fazer uma publicação utilizando os termos "sapatão" e "travestis".

A postagem de Camila se deu num contexto de descontração, na pré-estreia do filme "Aos nossos filhos", quando a pré-candidata estava acompanhada de amigas travestis, lésbicas e das artistas Laura Castro e Marieta Severo. Todas estavam sorrindo enquanto faziam o 'L' em referência ao ex-presidente Lula (PT).

"A dyva Marieta Severo fazendo o L com as sapatão e as travestis", escreveu a jornalista.

De acordo com o jornal O Globo, tais termos foram interpretados pelo algoritmo da rede social como "forma de promover violência contra outras pessoas com base em orientação sexual, identidade de gênero, raça ou religião."

Ao jornal, Camila lamentou a suspensão: "Nossa pré-campanha teve um prejuízo enorme no contato com a população. Ficamos com a conta bloqueada até que o Twitter analisasse nosso recurso."

De acordo com a pré-candidata, não é a primeira vez que sua conta foi bloqueada por este motivo. "É urgente a regulação social e econômica das plataformas digitais com transparência e participação popular porque os algoritmos atuam como forma de censura à nossa população LGBTQIAP+."

Em nota, o Twitter informou que "o erro foi identificado e a conta foi restabelecida. Violações às regras do Twitter são comunicadas aos proprietários das contas, que podem recorrer por meio da Central de Ajuda."

