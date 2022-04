Polícia prende falso entregador que matou jovem em assalto é preso em SP

Axcel Gabriel de Holanda Peres, 23, foi preso nesta sexta-feira (29/4); ele é suspeito de matar Renan Silva, 20, com quatro tiros em assalto edit

Metrópoles - A Polícia de São Paulo prendeu nesta sexta-feira (29/4) Axcel Gabriel de Holanda Peres, de 23 anos, o falso entregador de aplicativo que atirou quatro vezes em Renan Silva Loureiro, de 20 anos, em um assalto na noite de segunda-feira (25/4), no Jabaquara, zona sul da capital.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado informou que “o homem foi levado à 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), onde a prisão dele está sendo formalizada”. Axcel responde por latrocínio, roubo seguido de morte, por assalto a Renan e a namorada na Rua Frei Farto, no Jabaquara.

