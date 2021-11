Presa no Rio, Flordelis fica noiva de produtor musical de 26 anos

Deputada federal cassada, Flordelis ficou noiva de Allan Soares, com quem assumiu romance meses antes ser presa pela morte do ex-marido edit

Metrópoles - A deputada federal cassada Flordelis está noiva do produtor musical Allan Soares, com quem assumiu o romance antes de ser presa no Rio de Janeiro.

Acusada de ser a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, Flordelis, de 60 anos, agora se encaminha para um novo casamento com o jovem de 25 anos.

O produtor musical escreveu em seu perfil nas redes sociais que está noivo e já apareceu com uma aliança dourada na mão direita. Uma das seguidoras até perguntou “cadê a tua noiva” em um dos comentários da última postagem do jovem. O casal assumiu o romance em fevereiro de 2021, mas estão juntos desde o fim de 2020.

Flordelis tem recebido visitas do namorado desde que a Justiça concedeu a permissão para que familiares fossem até o Presídio de Bangu, na zona oeste do Rio, para vê-la. A ex-deputada foi presa em agosto de 2021, acusada de ser a mandante do assassinato de Anderson do Carmo.

