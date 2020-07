Presidente da Associação de Oficiais da PM renuncia após ser pressionado por criticar Bolsonaro

247 - O coronel da reserva Glauco Carvalho entregou o cargo de vice-presidente da Associação de Oficiais da Polícia Militar do estado de São Paulo e afirmou estar sendo pressionado pela base da entidade, que, segundo ele, é composta por apoiadores de Jair Bolsonaro. O militar disse ter convivido com "um jovem deputado chamado Jair Messias Bolsonaro no início dos anos 1990". "Ele é a antítese do que é um militar na acepção lata da palavra", continuou ele na carta.

"Se defendo a democracia, nada mais justo e lícito que pedir minha saída, uma vez que o eleitorado da Associação dos Oficiais é majoritariamente bolsonarista. Não seria justo eu trazer transtornos e percalços à atual presidência, que sempre me tratou com muita lhaneza e cordialidade", acrescentou.

"Mas, como em toda e qualquer democracia (...) eu deveria e devo respeitá-lo. Até ele namorar e querer casar com golpes militares. A firmeza e a higidez de princípios dos comandantes da três Forças Armadas o fizeram dissuadir de seus propósitos mais tacanhos, perversos e retrógrados", continua.

