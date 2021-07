Presidente da OAB inicia conversas com Kassab para disputar governo do Rio de Janeiro

Felipe está em contato permanente com Eduardo Paes, que defende a sua candidatura, e as conversas estão avançadas também com Gilberto Kassab, do PSD edit

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, decidiu ser candidato a governador do Rio de Janeiro em 2022. A informação é do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Segundo o jornalista, Felipe está em contato permanente com Eduardo Paes, que defende a sua candidatura, e as conversas estão avançadas também com Gilberto Kassab, do PSD.

A sigla é o destino de Paes e também deve abrigar Santa Cruz. "Mas isso somente em 2022, porque ele ficará na OAB até o fim de seu mandato, em janeiro do ano que vem", destaca Guilherme Amado.

