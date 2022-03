Presidente da OAB-SP defende cassação do mandato de Mamãe Falei por conta de áudios sexistas

Apoie o 247

247 - A OAB-SP vai protocolar uma representação pedindo a apuração e eventual punição do deputado estadual Arthur Do Val, conhecido como 'Mamãe Falei', por conta dos áudios sexistas e repugnantes sobre as mulheres refugiadas da guerra na Ucrânia. O pedido é assinado pela instituição e também pelas 18 deputadas estaduais eleitas no estado.

>>> Áudio sexista de Mamãe Falei provoca onda de asco e repúdio nas redes sociais

"O contexto em que isso foi pronunciado denota desprezo pelas mulheres, pela situação de guerra, pela miséria, além da indução quase explícita ao turismo sexual. A OAB entende que faz parte da missão da instituição enfrentar questões relativas à discriminação de gênero e à misoginia. Nós avaliamos que essa fala é incompatível com o mandato eletivo e com o decoro parlamentar. Por isso defendemos a cassação dele", diz a presidente da OAB-SP, Patricia Vanzolini, primeira mulher a ocupar o cargo, ao UOL.

A OAB-SP promove na tarde desta segunda-feira (7) uma marcha contra a misoginia, em protesto às falas de Mamãe Falei, que é integrante do Movimento Brasil Livre (MBL).

