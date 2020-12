Presidente do Cidadania diz que não pode “permitir assédio, ao comentar agressão de Fernando Cury contra Isa Penna

Presidente nacional do cidadania, sigla que abriga o deputado estadual Fernando Cury, que assediou sexualmente a deputada Isa penna, rechaçou o ataque do parlamentar edit

247 - O presidente nacional do cidadania, Roberto Freire, sigla que abriga o deputado estadual Fernando Cury, que assediou sexualmente a deputada Isa penna (PSOL), rechaçou o ataque do parlamentar.

Segundo informações do jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época, o fato é "grave" e que o partido não pode admitir essas atitudes.

Cury aparece passando a mão no seio da deputada estadual Isa Penna, do PSOL, durante uma sessão na noite desta quarta-feira, como mostrou o G1 com imagens da Alesp nesta quinta-feira.

A parlamentar registrou nesta manhã boletim de ocorrência contra Cury;

