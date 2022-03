Presidente do Conselho de Ética da Alesp promete dar celeridade em processo contra Arthur do Val

Apoie o 247

247 - A presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Maria Lúcia Amary (PSDB), disse que a Casa deverá concluir o andamento do processo contra o deputado Arthur do Val (sem partido), conhecido como “Mamãe Falei” nos próximos 60 dias. Segundo ela existe “uma pressão muito forte da sociedade, clamando por resposta” às declarações misóginas feitas pelo parlamentar de que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”.

“Eu acho que temos que dar essa resposta. O conselho vai dar essa resposta”, destacou Amary em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Segundo ela, a divulgação dos áudios de Arthur do Val tiveram um “forte impacto” sobre ela. “Tive um impacto muito forte, como mulher e deputada, porque tinha acabado de ver imagens da guerra da Ucrânia e estava sob a emoção de ver a luta daquelas mulheres pela vida. Me chocou não só pelo sofrimento delas, mas a discriminação social, no momento em que ele fala que elas são pobres. As mulheres, independentemente da classe social, têm a dignidade delas. Eu me senti solidária àquelas mulheres. Fiquei bastante constrangida”, afirmou.

Segundo ela, é impossível saber se o processo contra Arthur do Val resultará na cassação do mandato. “As pessoas estão confundindo. Acham que vamos julgar a cassação, mas vai depender do parecer do relator”, disse. “Não se sabe o desfecho que terá. Eu vou nomear o relator na próxima semana e ele vai dizer. Nessa situação, com a sociedade pedindo uma resposta, todos nós da Alesp ficamos numa situação constrangedora”, completou mais à frente.

