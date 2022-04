Presidente do Conselho de Ética diz que 'existem elementos' para abrir investigação contra Gabriel Monteiro

"Tem elementos (para abrir uma investigação no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio), mas é uma decisão de foro íntimo”, disse Alexandre Isquierdo edit

247 - O vereador Alexandre Isquierdo (União Brasil), presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, afirmou que existem elementos suficientes para que a Casa abra um processo que poderá terminar com a cassação do mandato do ex-policial militar bolsonarista e Gabriel Monteiro (sem partido). Monteiro é acusado de estupro por quatro mulheres - dois deles denunciados formalmente - , além de ser apontado por ex-assessores de ter cometido atos de assédio moral e sexual.

“São denúncias graves, disso não há dúvida”, disse Isquierdo de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo. “Não quero externar meu voto sem antes a gente se reunir com todos os membros do conselho. Tem elementos (para abrir uma investigação no Conselho de Ética), mas é uma decisão de foro íntimo”, completou.

O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores deverá se reunir na tarde desta terça-feira (5). Na semana passada, os sete vereadores do colegiado já haviam se reunido para discutir o assunto. Na ocasião, o vereador Chico Alencar (PSOL) chegou a propor que uma investigação sobre o caso fosse aberta em 48 horas, mas a proposta foi rejeitada pelos parlamentares.

