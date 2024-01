Presidente do PSDB de São Paulo entrega o cargo por divergências ligadas ao apoio do partido à reeleição de Nunes

Reunião realizada em dezembro entre Paulo Serra, presidente do diretório estadual do PSDB, e o prefeito de São paulo, Ricardo Nunes, teria motivado a saída de Orlando Faria edit

247 - O presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, Orlando Faria, renunciou ao cargo em meio a descontentamentos com a movimentação interna que busca o apoio do partido PSDB à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), gestão que é reprovada por ele. faria que é aliado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, havia assumido a direção da legenda tucana em São Paulo em outubro do ano passado. “O partido deve convocar uma convenção para decidir o novo presidente na capital”, destaca a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Ainda conforme a reportagem, a saída de Faria foi justificada por questões pessoais, mas fontes ligadas ao PSDB teriam dito que a gota d'água para o tucano foi uma reunião realizada em 19 de dezembro entre Paulo Serra, prefeito de Santo André (SP) e presidente do diretório estadual do PSDB, com Ricardo Nunes.

O desconforto de Faria e da cúpula nacional do partido originou-se da falta de aviso e convite para o encontro. A descoberta se deu por meio da agenda pública do prefeito emedebista, intensificando as tensões internas no PSDB Na quarta-feira (17), o deputado federal Aécio Neves (MG) reuniu-se com tucanos em São Paulo para discutir o lançamento de uma candidatura própria pelo PSDB.

Para resolver as divergências, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, agendou uma convenção estadual para 18 de fevereiro. Nesse evento, a ala crítica de Leite espera definir quem assumirá o comando do partido em São Paulo.

