Presidente do PSDB-SP diz que Doria é "a grande alternativa" para 2022

“Doria é a grande alternativa para fazer a retomada no Brasil, não só do PSDB, mas do polo democrático de centro", avalia Marco Vinholi edit

Eduardo Barretto, Metrópoles - Marco Vinholi, presidente do PSDB paulista, afirmou que João Doria é a “grande alternativa” do centro para 2022. O partido fará prévias para definir um candidato ao Planalto.

“Doria é a grande alternativa para fazer a retomada no Brasil, não só do PSDB, mas do polo democrático de centro. Tem um impacto muito forte na vida dos brasileiros com sua luta pela vacina, além do crescimento econômico de São Paulo”, disse Vinholi, que também é secretário de Desenvolvimento Regional do governo Doria.

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.