Presidente do PSL de Piraju posta foto com arma e diz: "uso para caçar PTista"

Diretório do PT na cidade paulista entrou com interpelação judicial contra Afrânio Alves Martins

Fórum - O presidente do PSL de Piraju (SP), Alfrânio Alves Martins, postou uma foto em um grupo de WhatsApp em que aparece armado, com a seguinte frase: “Eu tenho uma. Uso para caçar PTista no ninho“.

A foto teria sido postada no final do ano passado em um grupo chamado “Pau na égua sem massagem”.

Em reação, o diretório municipal do PT em Piraju informou, nesta segunda-feira (7), que entrou com uma interpelação judicial contra Alfrânio, alegando que o dirigente ameaçou simpatizantes e filiados do PT ao fazer tal postagem.

