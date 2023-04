Presidente do PT de São Paulo reage a vídeo em que Datena pede a Boulos para 'peitar' Lula: 'porta-voz do bolsonarismo'

"O que nos importa é a opinião do Boulos, que é nosso aliado, e, no vídeo, ele não disse nada", disse o deputado federal e presidente do PT em São Paulo, Kiko Celeguim edit

247 - O deputado federal e presidente do PT em São Paulo, Kiko Celeguim, saiu em defesa do também deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) em função da divulgação de um vídeo em que o apresentador José Luiz Datena sugere que o parlamentar “peite” o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que ele seja o indicado a vice em sua chapa na disputa pela Prefeitura de São Paulo nas eleições do próximo ano.

“O que nos importa é a opinião do Boulos, que é nosso aliado, e, no vídeo, ele não disse nada. A opinião de um porta-voz do bolsonarismo não quer dizer nada”, disse Celeguim à coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Ainda segundo a reportagem, as resistências de alas do PT ao nome de Boulos na disputa pela prefeitura paulistana vem arrefecendo nos últimos meses.

“A cúpula do partido, porém, pretende exigir a vaga de vice de Boulos em troca do apoio. O nome mais cotado, até o momento, é o da professora Ana Estela Haddad, esposa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad”, ressalta a reportagem.

