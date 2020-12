Presidente do PT no Rio descarta possibilidade do partido fazer parte do governo de Paes: “somos de campos políticos diferentes”

Washington Quaquá havia recebido uma proposta de “diálogo institucional”, e não recusou manter um diálogo com o prefeito eleito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM); no entanto, o partido não fará parte do governo como em gestões passadas edit

247 - O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio, Washington Quaquá, delineou o futuro da relação entre o partido e a futura administração do prefeito eleito, Eduardo Paes (DEM). Para Quaquá, existirá um diálogo democrático com Paes, mas isso não se convertirá em nenhum tipo de integração formal no governo da cidade.

Conforme reportado no Globo, Quaquá, que está internado com Covid-19, recebeu uma proposta de “diálogo institucional”, e respondeu:

“O PT não fará parte do governo. Não devemos ter postura hostil, há uma esperança que o Rio se recupere da tragédia do Crivella. Minha opinião é que devemos manter um diálogo no campo democrático, civilizatório, com Eduardo. Mas somos de campos políticos diferentes”, cravou.

Em 2012, na administração de Paes, o PT chegou a ter Adilson Pires como vice-prefeito da cidade, mas a relação com Paes e o seu partido na época, o PMDB, azedou após o apoio do último ao golpe de 2016.

