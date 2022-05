Presidente do PT-SP propõe Márcio França ao Senado na chapa com Haddad

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - O presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho, afirmou que, se o atual cenário do Brasil é “catastrófico”, em função do governo do presidente Jair Bolsonaro, também é de “esperança”, em razão de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderar todas as pesquisas na disputa pelo Palácio do Planalto, assim como o ex-prefeito Fernando Haddad também aparecer como favorito na disputa pelo governo paulista. Para ele, com o Brasil e São Paulo “remando no mesmo rumo”, é possível dar respostas “muito rápidas” aos principais problemas do estado e do país.

“Colocar São Paulo e Brasil juntos é a possibilidade de potencializar muito rapidamente as respostas que o nosso povo está precisando. E o nosso povo, na verdade, está esperando de novo acabar com a fome, com a miséria, com o desemprego”, afirmou Marinho, em entrevista ao programa Revista Brasil TVT neste final de semana.

Por acompanhar Haddad em eventos políticos em diversas regiões de São Paulo, Marinho disse que é fácil constatar que a aceitação ao pré-candidato pelo PT é “muito grande”. Também destacou a capacidade do ex-prefeito em dialogar com os diferentes setores da população.

“Nesse momento, me parece que o povo paulista está se preparando para ser governado pelo PT. E nós estamos preparados para governar o estado de São Paulo”, disse Marinho. “Seguramente, Lula e Haddad poderiam dar respostas muito rápida aos problemas que nós temos hoje em São Paulo e no Brasil”, frisou.

Senado

Marinho afirmou que espera reproduzir em São Paulo a mesma aliança de partidos que sustentam a pré-candidatura de Lula. Ele frisou que o PT espera fechar o apoio do PSB e do Psol à pré-candidatura de Haddad. Nesse sentido, ele afirma que Márcio França (PSB) seria o melhor nome para a disputa ao Senado.

“O nosso desejo é ter o companheiro Marcio França como candidato à vaga do Senado. Ele ainda está postulando a candidatura de governador. Mas é um diálogo que nós queremos fazer. Evidentemente, se o PSB decidir manter a candidatura do Marcio França (ao governo de São Paulo), nós respeitaremos. Mas queremos convencê-lo de que o melhor é ficar todo mundo junto já no primeiro turno”, disse Marinho.

Nesse momento, o apresentador José Luiz Datena (PSC) vem liderando as pesquisas em São Paulo para o Senado. Marinho, contudo, levantou dúvidas sobre se Datena realmente vai concretizar a sua candidatura. Ainda assim, ele disse não temer nenhum “bicho papão”. Ele aposta que, com o apoio de Lula e do ex-governador Geraldo Alckmin (vice de Lula) e de Haddad, além da militância dos respectivos partidos, França pode vencer a disputa.

Câmara dos Deputados

Em um eventual governo Lula, Marinho destacou que a reconstrução das políticas públicas vão passar necessariamente pelo Congresso Nacional. Nesse sentido, atendendo à convocação do ex-presidente, bem como dos “companheiros” do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que já presidiu, Marinho confirmou a sua pré-candidatura a deputado federal. “Precisamos de lideranças com capacidade de articulação, para apoiar o governo do presidente Lula, e para que as coisas possam acontecer”.

Desse modo, ele ressaltou que as eleições para o Executivo – presidência e governos estaduais – são importantes, mas também é preciso garantir “respaldo” a esses governantes no Legislativo. “Foi por essa razão que eu atendi o chamado para ser candidato a deputado federal”.

