Presidente do Solidariedade no Rio de Janeiro defende a chapa Castro-Lula

Agenda do Poder - O Solidariedade é o primeiro partido da base do governador Cláudio Castro a anunciar apoio à candidatura do ex-presidente Lula. A agremiação defende abertamente a chapa Castro-Lula, num movimento que deve ter adesão de outras siglas além de prefeitos e vereadores de vários matizes.

– Entendemos que o Castro-Lula é a melhor alternativa para o Rio e para o Brasil, em função da difícil situação econômica do pais e do da boa administração de Cláudio Castro – afirma o presidente do SD-RJ, deputado Aureo Ribeiro.

O parlamentar disse que o movimento deve ganhar a adesão de vários outros partidos e lideranças de todo o estado entre prefeitos e vereadores.

O Solidariedade participava da administração estadual com o deputado estadual Rodrigo Bacellar, na chefia da Secretaria de Governo. Bacelar, contudo, se filiou ao PL nesta semana.

Marcelo Freixo, candidato ao governo do Rio pelo PSB, vinha tentando obter o apoio do Solidariedade, mas os diálogos não avançaram. Ribeiro considera que o ex-PSolista não conseguiu nenhuma aliança inovadora porque ainda é “muito ligado à esquerda”.

