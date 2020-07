Presidente do STJ suspende depoimento de Witzel sobre fraude na Saúde

247 - O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, suspendeu o depoimento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ao MPF nesta sexta-feira (10) relativo a um suposto esquema de fraude na Saúde do estado, segundo informações do jornalista Daniel Adjuto, da CNN.

Noronha atendeu a um pedido da defesa para que os advogados tenham acesso a elementos da investigação. A defesa alega que não tem em mãos materiais como áudios interceptados, quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático e também o material que foi enviado pela Receita Federal à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, como as notas fiscais prestadas em serviços investigados.

O presidente do STJ avalia como prudente o adiamento da oitiva de Witzel para prevenir nulidades no processo.

João Otávio de Noronha é o mesmo ministro que, nesta quinta-feira (9), concedeu o benefício de prisão domiciliar a Fabrício Queiroz.

