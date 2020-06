Presidente do TJ derruba liminar que suspendia decretos de flexibilização no RJ

Com a derrubada da liminar que havia sido concedida pela7ª Vara de Fazenda Pública, os decretos que flexibilizam o isolamento social no Rio de Janeiro voltam a valer edit

247 - O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Claudio de Mello Tavares, derrubou nesta terça-feira (9) a liminar que suspendia os decretos de flexibilização do isolamento social no RJ. Os decretos, portanto, voltam a valer.

O desembargador Mello Tavares acolheu os recursos dos governos estadual e municipal, que alegavam que a 7ª Vara de Fazenda Pública, que havia concedido a liminar, teria interferido em área do Poder Executivo.

O presidente do TJ pontuou que os governos se comprometeram a suspender a flexibilização caso a curva epidemiológica no estado aumente.

