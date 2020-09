Presidente do TJ-SP suspende liminar e manda Alesp retomar sessões presenciais

O desembargador afirmou que “ninguém mais do que o próprio poder legislativo” é capaz de definir se a Alesp deve, ou não, manter as sessões presenciais edit

247 - O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), Geraldo Pinheiro Franc, suspendeu liminar e ordenou que a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) retome as sessões presenciais.

O desembargador afirmou que “ninguém mais do que o próprio poder legislativo” é capaz de definir se a Alesp deve, ou não, manter as sessões presenciais.

Caso a decisão seja descumprida, será cobrada uma multa de R$ 100 mil por dia.