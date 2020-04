Presídio do Rio tem a primeira morte confirmada por coronavírus

O falecimento aconteceu no Instituto Cândido Mendes, no Centro do Rio. O local abriga internos que cumprem regime fechado e tem idade superior a 60 anos. O detento tinha 73 anos edit

247 - Um presidiário de 73 anos de idade, identificado como Fernando Pinto da Silva, é o primeiro detento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro a morrer vítima do coronavírus. A morte foi confirmada na manhã de sexta-feira (17) pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária.

O falecimento aconteceu no Instituto Cândido Mendes, no Centro do Rio. O local abriga internos que cumprem regime fechado e tem idade superior a 60 anos.

Em nota, a Seap lamentou o óbito. "A Seap lamenta a morte do interno e esclarece que todos os apenados que tiveram contato com o preso estão isolados na unidade. A secretaria ressalta que os internos estão sendo acompanhados e todos os atendimentos médicos, quando necessários, estão sendo realizados no local", disse.

"Qualquer saída da unidade só ocorrerá após autorização da Subsecretaria de Tratamento Penitenciário e análise médica. O Instituto Penal Cândido Mendes tem capacidade para 246 internos e atende, de acordo com o número do efetivo carcerário do desta quarta-feira (15/04), 305 apenados", complementou.

