Presídio nega pedido de Monique, mãe de Henry, para ir ao enterro do pai

247 - A direção do Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, negou o pedido dos advogados de defesa da professora Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, para ir ao enterro do pai Fernando José Fernandes da Costa e Silva, que morreu vítima da covid-19 na noite do domingo. Monique está presa desde maio após a morte do filho, de 4 anos. A informação é do portal UOL.

Em nota, a SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária) do Rio de Janeiro afirmou que o indeferimento ocorreu por conta da causa da morte ter sido a covid-19, "cujo protocolo é de não haver velório e também por conta das medidas restritivas ainda em vigor, necessárias à não disseminação das novas cepas virais".

A instituição ainda reitera que a própria Monique se manifestou, por escrito, ao ingressar no sistema prisional que tinha receio quanto "a exposição a um ambiente coletivo e à sua integridade física".

