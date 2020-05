Pressão de empresários aumenta, mas não abala plano de Doria

Jair Bolsonaro pediu pressão sobre governadores. Já familiares e amigos do governador João Doria (PSDB) acham que o isolamento se estendeu demais, mas ele prefere manter por mais tempo as restrições e até endurecê-las ainda mais edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não se abalou com o gesto de Jair Bolsonaro, que pediu pressão sobre chefes de executivos estaduais durante reunião com empresários, organizada pela Fiesp.

Segundo a Coluna do Estadão, familiares e amigos do governador acham que o isolamento já se estendeu demais, mas ele prefere manter por mais tempo as restrições e até endurecê-las ainda mais.

Na terça-feira (12), durante encontro com empresários, Doria prometeu um plano de saída do isolamento que evite "recaídas" e mortes.

Na porta do Alvorada, Bolsonaro voltou a pedir que empresários pressionem os governadores pela reabertura do comércio e disse que "é guerra". Também afirmou que o setor empresarial precisa "jogar pesado" com os chefes de governo nos estados.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.