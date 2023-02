PRF atua no apoio às vítimas das enchentes em São Sebastião

De acordo com a PRF, foram transportadas equipes da defesa civil, atendimento pré-hospitalar (APH) tático edit

Apoie o 247

ICL

247 - A aeronave da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que tem capacidade para oito passageiros e até 850 quilos (kg), faz nesta terça-feira (21) um trabalho de apoio às vítimas da enchente no estado de São Paulo. De acordo com a PRF, foram transportadas equipes da defesa civil, atendimento pré-hospitalar (APH) tático e equipes de telefonia, juntamente com o material necessário para o reestabelecimento de comunicação em comunidades mais isoladas.

Pelo menos 48 pessoas morreram no estado e mais de 2,5 mil pessoas. O ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, também afirmou que o governo Jair Bolsonaro deixou apenas R$ 25 mil em 2023 para ajudar vítimas de desastres naturais no Brasil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.