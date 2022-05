Primeira-dama do RJ recebeu R$ 62 mil de fornecedora do MetrôRio

Apoie o 247

Metrópoles - A publicitária Analine Castro e Silva, casada com o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, recebeu R$ 62,6 mil de uma empresa de publicidade contratada pela concessionária MetrôRio. O valor, referente ao trabalho de atendimento de clientes da agência, foi recebido por meio de quatro notas fiscais emitidas pela empresa de Analine, aberta cinco dias após Castro assumir como governador interino do estado, em 2020.

Os repasses, feitos em parcelas de R$ 15.660, ocorreram em novembro (duas vezes), dezembro de 2020 e janeiro de 2021. O governo do Rio enviou fotos de um crachá da primeira-dama na época e com colegas de trabalho da agência, como comprovação de que ela trabalhou de fato.

A ACS Assessoria de Negócios, empresa criada pela primeira-dama com suas iniciais, foi contratada pela agência Link7 Publicidade no segundo semestre de 2020. A Link7 tem a conta do MetrôRio e, desde 2020, recebeu ao menos R$ 1,1 milhão da empresa. O MetrôRio é uma empresa privada que opera a concessão de transporte metroviário do estado.

Leia a íntegra no Metrópoles.

