Primeira vacinada contra Covid-19 no Brasil pode ser candidata a deputada federal pelo MDB

247 - A enfermeira Mônica Calazans, primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19 no Brasil, se filiou ao MDB e poderá ser candidata à deputada federal nas eleições deste ano. De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, Mônica evitou comentar o assunto e disse que "não vai dar spoiler".

Mônica, que tem 55 anos, foi vacinada em 17 de janeiro do ano passado com a Coronavac. Mulher, negra e enfermeira da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Pronto Atendimento São Mateus, ela disse em uma entrevista recente à coluna da jornalista Mônica Bergamo ter sofrido ataques racistas em função da projeção nacional resultante da vacinação.

"Durante todo esse período que estou carregando esse título, quero sempre fazer bonito para a minha raça, para as mulheres e para a enfermagem", ressaltou.

