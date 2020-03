Primeiro caso de morte por coronavírus não estava sequer na lista de casos suspeitos

O fato coloca em xeque o método de notificação da pandemia. De acordo com reportagem do site site BuzzFeed, o hospital particular de são PAulo, onde ocorreu a primeira morte pelo novo coronavírus, não notificou autoridades nem mesmo depois da morte. Um boato fez prefeitura a mandar fiscais ao local edit

247 - De acordo com o site BuzzFeed, a primeira morte por Covid-19 no Brasil é de um paciente que não estava sequer a lista de casos suspeitos da doença do governo. Um homem de 62 anos morreu no hospital Santa Maggiore, em São Paulo, nesta segunda-feira (16).

Ainda de acordo com a reportagem da Tatiana Farah, site, os órgãos de saúde só foram informados no dia seguinte, da morte pelo novo coronavírus, e outros quatro óbitos no mesmo hospital estão sob suspeita de coronavírus, mas ainda não existe confirmação.

"Temos algumas áreas do setor privado de saúde que não estão notificando [as autoridades]. Este caso foi típico. Um caso agravado que não tinha sido notificado nem mesmo depois da morte", disse o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, em entrevista ao BuzzFeed News.