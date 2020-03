Primeiro exame de idoso morto em Niterói dá positivo para coronavírus, diz prefeito

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, informou que um primeiro exame acusou a presença do novo coronavírus no idoso de 69 anos morto na cidade. De acordo com o Hospital Icaraí, um enteado dele, não atendido no local, veio de Nova York (EUA), com teste positivo edit

247 - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, informou que um primeiro exame acusou a presença do novo coronavírus no idoso de 69 anos morto na terça-feira (17) na cidade, que fica na Região Metropolitana do Rio. O homem morreu no Hospital Icaraí, uma unidade particular, por choque séptico e pneumonia. De acordo com o hospital, um enteado dele, não atendido no local, veio de Nova York (EUA), com teste positivo.

"O paciente, além da idade, possuía comorbidades que o colocaram no grupo de risco", diz a unidade.

O acesso às praias da Região Oceânica e de Niterói começou a ser bloqueado, anunciou a prefeitura. A medida estará em vigor até o dia 6 de abril e também vale para as praças públicas da cidade.