Prisão de Queiroz vai acelerar denúncia criminal contra Flávio Bolsonaro

247 - A prisão do ex-assessor e apontado pelas investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro como operador da rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, o ex-policial Fabrício Queiroz acelera o processo de denúncia contra o filho de Jair Bolsonaro que deixará o “status” de investigado para se tornar réu. A informação é da Folha.

"Analisando as provas constantes da investigação, em especial os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Coaf, os extratos bancários e demais diligências produzidas, verifica-se que há prova da existência do crime de peculato, materializado no esquema de 'rachadinhas' dos salários de servidores da Alerj", escreveu o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, que determinou a prisão de Queiroz e outros envolvidos no caso.

O magistrado indica que existem provas suficientes para aceitar a denúncia pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, da qual seria o líder.

Em áudio revelado pela Folha, Queiroz definiu o perigo das investigações como “uma pica do tamanho de um cometa”. De acordo com as investigações, Queiroz era o operador financeiro do senador Flávio Bolsonaro no esquema. Ele recebia parte do salário de alguns assessores de Flávio por meio de depósitos em espécie, transferência bancária ou dinheiro vivo. Promotores afirmam que parte do recurso recolhido era destinado para pagar despesas pessoais do senador.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.