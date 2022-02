Processo contra empresário que ameaçou atirar em Lula completa um ano sem nenhuma decisão

Apoie o 247

Fórum - Vai completar um ano em março o processo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) moveu contra o empresário José Sabatini, que gravou vídeo ameaçando atirar nele, e até agora não há nenhuma decisão.

O atraso do andamento do processo se deve à várias mudanças de comarcas. Após pedido do Ministério Público de São Paulo, a 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, onde morava Lula, remeteu o caso para a comarca de Artur Nogueira, cidade de Sabatini, em março de 2021.

