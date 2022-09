Procon notifica Nestlé por venda de misturas lácteas à base de soro de leite com embalagens semelhantes a 'produtos originais'

O órgão pediu à empresa do setor de laticínio informações sobre a diferença entre o leite condensado tradicional e a mistura láctea condensada à base de soro de leite e amido edit

247 - O Procon-SP notificou a empresa Nestlé Brasil nesta quarta-feira (21) e pediu informações sobre a diferença entre o leite condensado tradicional e a mistura láctea condensada à base de soro de leite e amido. De acordo com o Procon, consumidores ficaram confusos na hora de comprar os dois produtos porque eles apresentam embalagens.

Segundo o órgão, produtos com embalagens parecidas "podem induzir o consumidor ao erro, levando-o a achar que está comprando e consumindo outro produto, como o caso da bebida láctea à base de soro de leite, por exemplo".

A Nestlé Brasil pôs a mistura láctea à venda em 2022 por conta da inflação dos alimentos à base de leite.

Em nota enviada ao portal G1, a Nestlé disse que "prestará os devidos esclarecimentos solicitados pelo órgão" e reforçou "ser uma empresa ética, que cumpre todos os requisitos das legislações em vigor".

De acordo com o Procon-SP, outras empresas do setor alimentício foram notificadas por venda de produtos lácteos similares no estado. Confira a lista abaixo:

Companhia de Alimentos Ibituruna (fabricante da bebida láctea UHT Olá)

Cooperativa Central Mineira de Laticínios – Cemil (bebida láctea UHT Performance)

Doce Mineiro (bebida láctea UHT Triângulo Mineiro)

Gran Foods Indústria e Comércio Eireli, que fabrica o Do Chefe Premiun Blend Azeite de Oliva

Itambé Alimentos (que produz o Queijo Parmesão Ralado Itambé)

Laticínios Trevo de Casa Branca (fabricante da bebida láctea UHT Aquila)

Laticínios Bela Vista (fabricante da bebida láctea UHT MeuBom),

Nestlé Brasil (fabricante da Mistura Láctea Condensada De Leite, Soro De Leite e Amido – Moça)

Oceânica Comércio de Gêneros Alimentícios (que produz o Crioulo Queijos Ralados Latco)

Tella Barros Comércio e Importação de Frios e Laticínios (Supremo Cremoso Sabor Requeijão)

Vigor Alimentos Leco (Alimento à Base de Manteiga e Margarina Leco Extra Cremosa)

Outros casos

Em 2022, propagandas interpretadas como enganosas por consumidores chamaram atenção na imprensa e nas redes sociais. Em maio, o Procon do Distrito Federal proibiu a venda da bebida Del Valle Fresh, pois, de acordo com o Procon, a rotulagem e a promoção comercial do produto dão a entender que a bebida é suco de fruta. A medida valeu somente para a capital federal.

Em abril, a McDonald's assumiu que o seu sanduíche McPicanha não tem o corte nobre da carne em sua receita, apenas "aroma natural de picanha”.

Clientes também acusaram a rede de fast food Burger King de enganar o consumidor, com o sanduíche Wooper Costela. O Burger King (BK) confirmou que o hambúrguer é feito com paleta suína e tem apenas "aroma de costela".

