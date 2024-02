Procon-SP investiga Uber por prática de tarifa dinâmica em corridas

Órgão de defesa do consumidor questiona transparência e impacto no bolso dos passageiros com modelo de cobrança variável edit

247 - O Procon-SP emitiu uma notificação ao aplicativo de transporte Uber, na última sexta-feira (23), solicitando esclarecimentos sobre a sua política de preços, conhecida como tarifa dinâmica. Esse modelo de cobrança, que envolve a aplicação de multiplicadores sobre o valor das corridas em função da demanda, está sendo questionado pelo órgão em relação à transparência e ao impacto nos consumidores.

A prática da tarifa dinâmica, segundo o Procon, é especialmente sensível em dias de problemas no transporte público, como interrupções ou reduções na circulação dos trens do metrô. O órgão exige que a Uber apresente detalhes sobre os critérios utilizados para determinar o preço dinâmico, destac a Folha.

A empresa tem até o dia 28 deste mês para responder à notificação e deverá incluir exemplos concretos de aplicação da tarifa dinâmica, visando tornar transparente o funcionamento do algoritmo utilizado. O Procon também solicita uma simulação de um mesmo trajeto em situações normais e com a aplicação da tarifa dinâmica.

Além disso, o órgão questiona se os consumidores são devidamente informados sobre a aplicação do preço diferenciado, como essa informação é transmitida e se existe um limite máximo de cobrança para o passageiro. A Uber respondeu que informa ao usuário sobre a tarifa dinâmica no momento da solicitação da viagem, mas o multiplicador do preço não é especificado neste aviso.

