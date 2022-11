Procurador que espancou a chefe tem novo momento de fúria e destrói novos objetos em penitenciária

Apoie o 247

247 - O procurador Demétrius Oliveira Macedo, de 34 anos, preso por agredir a chefe Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de 39, na Prefeitura de Registro (SP), quebrou a pia e o prato de alimentação dentro da cela de isolamento, na Penitenciária de Tremembé, no interior de SP. As informações são do portal G1.

A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) encaminhou ao juiz da 1ª Vara de Registro um ofício para informar sobre a abertura de um procedimento disciplinar e de isolamento preventivo do detento.

O novo momento de fúria de Demétrius aconteceu na tarde de quarta-feira (16), na cela de isolamento, no pavilhão IV. Demétrius havia sido isolado pois, um dia antes, tinha quebrado a porta de cela com o estrado da cama. Na última terça-feira (15), por volta das 13h35, Demétrius quebrou com o estrado da cama o vidro instalado na porta da cela para vigilância dos detentos

Em documento obtido pelo g1, o diretor técnico da Penitenciária disse ter sido informado sobre o ocorrido pelo zelador, e que se deslocou à Penitenciária, onde, ao perguntar para Demétrius o que tinha acontecido, ouviu do detento que ele quer ser transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) De Guarulhos (SP).

