Procuradora bolsonarista atuará em setor do MP que investiga Flávio Bolsonaro

247 - A promotora Carmen Eliza Bastos de Carvalho, que fez campanha nas redes sociais para Jair Bolsonaro e, por este motivo, foi alvo de procedimento da Corregedoria do MP-RJ em 2019, passará a atuar na 170ª Promotoria Eleitoral do Ministério Público do Rio de Janeiro, setor responsável pela investigação do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) por falsidade ideológica eleitoral.

Por meio da assessoria do MP, a promotora afirmou que ainda não trabalhou no inquérito contra Flávio e que "considera precipitada qualquer conclusão acerca de sua atuação".

Em 1º de janeiro de 2019, dia da posse de Bolsonaro, Carmen escreveu: "há anos que não me sinto tão emocionada. Essa posse entra naquela lista de conquistas, como se fosse uma vitória".

De acordo com Guilherme Amado, da Época, a promotora, além de fã de Bolsonaro, é madrinha de casamento de Luciana Pires, advogada de Flávio.

