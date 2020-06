Procuradora do MP-RJ solicita que investigações contra Flávio Bolsonaro sejam suspensas

Parecer pedindo a suspensão das investigações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro em um esquema de "rachadinha" foi assinado pela procuradora Soraya Taveira Gaya, no dia 12 de maio. Pedido ainda deverá ser analisado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu o restabelecimento da liminar que suspendeu as investigações acerca do esquema de “rachadinha”, quando assessores e servidores devolvem parte dos vencimentos, envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (republicanos-RJ), quando ele ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo reportagem do jornal O Globo, o parecer pedindo a suspensão das investigações foi assinado pela procuradora Soraya Taveira Gaya no dia 12 de maio e o pedido ainda deverá ser analisado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.

Ainda conforme a reportagem, a procuradora de Justiça atua por prerrogativa de função junto à segunda instância do Tribunal de Justiça fluminense. Ela não integra a equipe de promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc) que apura as suspeitas dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa contra o senador e contra o ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema.

O pedido de suspensão da procuradora foi feito pouco após a defesa de Flávio Bolsonaro ingressar com uma solicitação solicitando a paralisação das investigações até que o mérito de um habeas corpus apresentado em março fosse analisado ou tivesse sua data marcada.

