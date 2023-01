Procuradores da Lava Jato são chamados para depor como 'testemunhas' de mulher presa pela operação

Apoie o 247

247 - Procuradores da extinta Operação Lava Jato no estado do Rio de Janeiro, Eduardo El-Hage e Fabiana Schneider foram chamados a depor à Justiça no próximo dia 23 a pedido feito pela defesa de Eliane Cavalcante, sócia do empresário Arthur de Menezes Soares, o "Rei Arthur", foragido nos Estados Unidos desde 2017.

De acordo com informações publicadas nesta terça-feira (17) pela coluna de Lauro Jardim, Eliane é representada pelo advogado Nythalmar Ferreira, que também defende Soares, acusado de corrupção. Ele quem teve a ideia de convocar os membros da antiga força-tarefa.

O empresário é suspeito de ter pagado R$ 2 milhões em propina ao delegado Ângelo Ribeiro de Almeida Junior para livrar suas empresas de inquéritos fazendários.

