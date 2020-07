Procuradoria denuncia desembargador por propina de R$ 6 milhões de ‘rei do ônibus’

O desembargador Mário Guimarães Neto, do TJ-RJ, foi denunciado por participação em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o setor de transportes públicos do Estado. edit

247 - O desembargador Mário Guimarães Neto, do Tribunal de Justiça do -Rio de Janeiro, foi denunciado nesta quinta-feira (14) pelo Ministério Público por participação em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o setor de transportes públicos do Estado.

Segundo informações do jornal Estado de S.Paulo, Neto participou de um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas envolvendo o setor de transportes públicos do Estado. Segundo a Procuradoria, o magistrado teria recebido propina de R$ 6 milhões dos empresários Jacob Barata Filho, o ‘Rei do Ônibus



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.