Procuradoria Eleitoral opina contra impugnação de candidatura de Moro por São Paulo

Apoie o 247

ICL

247 - A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo defendeu o indeferimento do pedido de impugnação de uma eventual candidatura de Sergio Moro. A ação é movida pelo deputado federal Alexandre Padilha e o Diretório Municipal do PT de São Paulo, que questionam a legalidade da transferência do domicílio eleitoral de Moro e sua esposa, Rosângela, de Curitiba para São Paulo.

>>> Investigado pelo Ministério Público Eleitoral, Moro considera "provável" disputar uma vaga ao Senado

Padilha e o diretório do PT pediam que fosse apurada eventual conduta criminal de Moro com a transferência, mas o procurador regional eleitoral substituto Paulo Taubemblatt lembrou que já existe investigação em tal sentido, conduzida pelo promotor Reynaldo Mapelli Júnior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No parecer assinado no final da tarde desta segunda-feira, 23, Taubemblatt diz que os requisitos referentes à transferência de domicílio foram atendidos por Moro com documentos que “atestam permanência superior a três meses no local em questão”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O procurador cita também o fato de Moro ter recebido a Grã-Cruz da Ordem do Ipiranga, mais alta honraria paulista, como um de seus laços afetivos com a capital paulista, além de documentos comprovando a estada do ex-juiz parcial e de sua esposa em hotéis de São Paulo ao longo de meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Taumbemblatt cita ainda em sua decisão que “os conceitos de domicílio civil e eleitoral não se confundem, sendo este último mais amplo e flexível”.

A manifestação da Procuradoria não encerra a questão. A ação agora será julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE