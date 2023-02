Procuradoria Eleitoral pede desaprovação de contas da campanha do ex-ministro bolsonarista Ricardo Salles

Apoie o 247

247 - A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo pediu a desaprovação das contas de campanha do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). Segundo a Folha de S. Paulo, técnicos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), afirmam que o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro (PL) “não comprovou despesas no montante de R$ 245 mil, além de apontar irregularidades relativas a outros R$ 181 mil”.

De acordo com a reportagem, Salles declarou um total de R$ 2,4 milhões em despesas e afirmou, em nota, que as "as contas estão corretas e todas as informações solicitadas foram prestadas por completo" à Justiça Eleitoral.

O caso deverá ser julgado pela corte eleitoral e, se o entendimento da procuradoria for mantido, o ex-ministro terá que devolver a parcela de R$ 245 mil ao PL por configurar "sobra de campanha", além de restituir os demais R$ 181 mil ao Tesouro Nacional.

