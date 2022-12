Procuradoria recomenda rejeição de contas de Tarcísio

Apoie o 247

247 - A Procuradoria Regional Eleitoral do estado de São Paulo recomendou que as contas do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) sejam reprovadas. De acordo com o procurador regional eleitoral substituto Paulo Taubemblatt, existiram irregularidades nas informações apresentadas na campanha deste ano. As contas irão a julgamento. A diplomação de Tarcísio está marcada para dia 19.

Segundo reportagem publicada nesta quarta-feira (14) pelo jornal Folha de S.Paulo, o judiciário apontou que as informações enviadas pelo governador eleito mostraram omissões, doações irregulares de funcionários ligados ao serviço público e dinheiro sem identificação de origem.

No início deste mês, o Tribunal Regional Eleitoral do estado de São Paulo (TRE-SP) citou irregularidades nas contas do governador eleito. De acordo com o tribunal, os técnicos mostram falhas na prestação de contas, com valores que chegam a R$ 35,8 milhões, representando quase 100% dos gastos declarados da campanha.

O TRE-SP afirmou que a equipe de Tarcísio fez contratos sem assinatura, descrições genéricas dos serviços prestados por empresas terceirizadas e não apresentou notas fiscais.

Segundo técnicos do tribunal, o próximo governador de São Paulo também precisa explicar as doações de R$ 62 mil de pessoas físicas que não poderiam ter realizado doações eleitorais.

Em nota divulgada por sua assessoria, Tarcísio afirmou que "todos estes temas foram esclarecidos e submetidos ao relator para apreciação, conforme os ditames da Justiça Eleitoral".

